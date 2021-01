Tallinna Kalev/TLÜ napsas esiliigast omale peatreeneri

Korvpalliklubi Viimsi/Estover tegevjuht Tanel Einaste lisas omalt poolt: «Kuuldes Valdole esitatud palvest saime sellesse suhtuda kui koolitusprogrammi ja heaks võimaluseks tuua meie klubisse profimeeskonna juhendamise kogemusi veel enne, kui me ise sellesse mängu sekkunud oleme. Samuti olles jälginud Valdo kasvamist, enese täiendamist ja tulemusi treenerina, on ta selle võimaluse kindlasti ise auga välja teeninud. Olen ammugi omavahelistes vestlustes Valdoga öelnud, et mind paneb imestama meie meeskondade «pimedus», ehk, et see pakkumine talle alles nüüd tehti. Soovime Valdole edu ja igal juhul on saadav kogemus kasulik meie organisatsiooni eesmärkide täitmisel.»