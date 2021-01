Jaanus Kriiski kolumn: Audentese järgmine ülesanne on taastada usaldus

1967. aastal oma alguse saanud ja erinevaid tõuse ning mõõnu läbielanud Eesti spordi järelkasvu üks olulisemaid arenguüksusi on jõudnud teatud mõttes oma lätete juurde tagasi. Ta on jälle kõige paremini ja kõige kindlamalt finantseeritud kasvatuskoht.

Kui 2020. aastal lõppenud vana leping oli mahus 1,175 miljonit eurot aastas, siis 2035. aastani kehtiv uus kokkulepe on rammusam: 2,44 miljonit eurot aastas. Riiklik tellimus ise on õpilaste osas sama 200 kohta, treenerid on mõned juurde tulnud – kui varem oli 18 täiskohaga juhendajat, siis nüüd on 22.