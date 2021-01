Koroonaviirus tõmbas Eesti klubi Soome-plaanile pidurit

«Meie olime valmis viimased kohtumised Soome meistriliigas ära pidama, aga mõistan ka soomlaste otsust, kuna olukord on lihtsalt praegu keeruline,» ütles HC Tallinna peatreener Risto Lepp. «Kahjuks ei saanud me põhjanaabrite liigas osaledes alati parimat koosseisu välja ning võistkonnaga hiljem liitunud tugevdused ei saanudki seal oma võimeid näidata.»

«Koroonaviiruse levik on mõlemas riigis hetkel murettekitav ning ametnikud on eriti mures piiride ületamise kohapealt. Selles olukorras ei ole meil muud valikut, kui jätta ära HC Tallinna mängud Soome meistriliigas,» kirjutati Soome Käsipalliliidu ametlikus pressiteates.

HC Tallinnal sel hooajal Soome meistriliigas punktiarvet avada ei õnnestunud, kuid peatreener selles suurt probleemi ei näe: «Võistkonna hilise komplekteerimise tõttu, kus viis põhikoosseisu mängijat liitus meiega septembri või oktoobri jooksul, ei olnud tulemused küll sel hooajal plaanipärased. Kuid mul oli siiski hea meel, et saime võimaluse soomlaste tehnilist, kiiret ning headele otsustele põhinevat käsipalli omal nahal tunda. Pean ütlema, et Soome käsipall on viimase kümne aastaga suure sammu edasi astunud.»