Koondise abitreener tähtsa kordusmängu eel: meeskondlikus mängus on kõik lülid tähtsad

Kolme vooru järel on EM-valikturniiri 2. alagrupis Saksamaal kuus, Eestil ja Austrial kaks ning Bosnia ja Hertsegoviinal null punkti. Kahel viimasel on omavaheline mäng varuks. EM-finaalturniirile pääseb kaheksa alagrupi kaks esimest ning neli paremat kolmanda koha omanikku.

Standings provided by SofaScore LiveScore

Eesti koondis jätkas valmistumist kordusmänguks Põlvas ning abitreener Martin Noodla sõnul on sama 16-liikmeline koosseis täie tervise juures ja valmis Bosniasse lendama. «Viimaste testide põhjal on kõik mehed negatiivsed, mis tänapäeval tähistab positiivset uudist,» muigas Noodla ja kinnitas, et kedagi ei kimbuta ka väsimus või vigastus.