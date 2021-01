Pärnu suutis TalTechi vastu kaotusvalu maha pesta ja tõusis tabelis Läti klubidest mööda

«Kahe punkti asemel oleks ikka kolme tahtnud. Mängupilt ei olnud ilus. Mänguvorm ei ole väga kehva. Meil on rünnakuga probleeme. Kui meil on rasked pallid, siis meil nagu ei tule (punkte toim.), vähemalt sel nädalal,» ütles Pärnu VK kapten Martti Keel Kanal 12ne otseülekandes.

«Tundub, et läbi selle hooaja on meie serv olnud lahja. Pärnakad olid viimases geimis julgemad, me olime vastuvõtuga hädas. Väikesed asjad lugesid,» lisas TalTechi mängija Aleksander Eerma.

TalTech on sel hooajal saanud seitsme kaotuse kõrvale vaid kolm võitu, aga skalpide hulgas on näiteks Selver Tallinn ja tabeli neljas meeskond Jekabpils Lūši. Esimeses ringis septembri lõpus võttis Pärnu kindla 3:0 võidu.

Eile Tallinna Selverilt 0:3 sugeda saanud Pärnu peatreeher Avo Keel: «TalTech on sel hooajal olnud vast kõige ebastabiilsem meeskond liigas. Heal päeval suudavad nad kõikidega nagu võrdne võrdsega mängida, neil on näiteks ette näidata võidud Selveri ja Jekabpilsi üle. On selge, et kui tehnikaülikooli poistel on hea päev, siis keskpärase mänguga neist jagu ei saa vaid peame võitmiseks ise omal heal tasemel mängima.»