Euroopa meister Ken Tornile tehti pakkumine, millest polnud võimalik loobuda

Mullu ERC3-sarjas triumfeerinud Torn teenis autasuks võimaluse osaleda tänavu ERC-s Rally2 masinaga. Ootamatult otsustas ta kasutada hoopis teist pakkumist, sest nüüd on tal võimalik kõikidel juunioritele mõeldud ERC-etappidel võistelda tuttuue Rally3 autoga. Lisaks ei pea eestlane muretsema hoolduse pärast, sest seda teostab M-spordi Poola osakond.

Selline vahetus oli võimalik, sest Rahvusvaheline autoliit (FIA) lisas sportlastele just Rally3 masinaklassi, mis on rallimeestele odavam. Tegemist on neljaveolise autoga ning seega hea võimalus endale vajalikke kogemusi hankida edasiseks sammuks tippkonkurentsi. Võistlusvalmis Rally3 auto võib maksimaalselt 100 000 eurot.