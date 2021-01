Venelaste domineerimine Tour de Skil tekitas küsimuse: on nad ikka puhtad?

Enne viimast etappi kuulub Tour de Ski esikuuikusse viis venelast. Naistes on seis samuti igati korralik, sest esikuuikus on kolm venelannat.

Meeste võistlusi jälgides jääb kohati mulje, nagu oleks tegu Venemaa meistrivõistlustega. Osati sellise olukorra tekitanud norralaste puudumine. Samas on kahtlustab nii mõnigi skeptilisem suusasõber, et äkki on venelaste suurepärase mineku taga miskit muud.