Rallimaailma üks suurimaid staare lõpetas enam kui kümneaastase koostöö Fordiga

Kuigi WRC etappidelt pole 53-aastaselt ameeriklasel liiga hiilgavaid tulemusi ette näidata, on tegemist ala väga hästi turundava sõitjaga, kes läbi oma oskuslike driftimis-videote on rallipisikut külvanud vaat ei paremini, kui tavalised rallimehed.

Viimased 11 aastat on ta kumme suitsutanud Fordi ridades, kuid nüüd see koostöö lõppes. «Ma ei tea, kuidas teisiti seda öelda, aga pärast 11 aastat Fordiga oleme otsustanud teisi inimesi näha,» sõnas Block videopöördumises. «Kihutamine nii rallis kui ka rallikrossis on olnud suurepärane. Olen noppinud 19 esikohta, lisaks veel 17 poodiumikohta, kaks X-mängude medalit, MM-sarja punkte. Lisaks veel Hoonitrucki masinad ning mõistagi Gymkhana Files'iga saavutatud Emmy-nominatsioon. See on olnud metsik sõit Fordi leeris.»