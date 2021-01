«Kolmapäeval tuli kaks positiivset juurde, kumbki Venemaal [Nižni Novgorodi mängul] ei käinud. Teame, et neli välismängijat olid aastavahetusel koos, nende seas on see peamiselt olnud. Keegi Venemaal käinutest võib-olla sai viiruse kaasa, aga me täpselt ei tea, kust kõik algas,» selgitas Kalevi mänedžer Ramo Kask Postimehele.