Millener lükkas M-Spordi kohta liikuvad kuulujutud ümber

Informatsiooni vahendasid mitmed ralliportaalid üle Euroopa, kuid Dirtfishile antud intervjuus lükkas Millener need ümber. «Ma tahaks teada, kust need inimesed oma informatsiooni saavad. Tõesti tahaks. Me oleme rääkinud avalikult oma Monte Carlo plaanidest. Gus Greensmith ja Teemu Suninen on stardis [Ford] Fiesta WRCga ja Adrien Formaux Fiesta Rally2ga (endine Ford Fiesta R5 - C.K.). Miski ei ole muutunud,» sõnas ta.