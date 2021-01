Jalgpallikoondise vaateväljas on ka Aksalu ja Lepmets

«Kui mõelda väravavahtide peale, siis Karl Jakob Heinal on hooaeg poole peal, aga Matvei Igonen ja Karl Robert Nõmm pole Floraga hooajaks ettevalmistust veel alustanud. Lähtekohad on teised, aga sellele vaatamata arvan, et nii Matvei kui ka Karl-Romet on näidanud ennast siiani treeningutel väga heast küljest. Ei ole eriti aru saada, et meestel on väike puhkus seljataga,» rääkis Poom väravavahtide hetkevormist.

«Ma arvan, et see heitlus ja konkurents Eesti väravavahtide osakonnas on hea. Praegu siinolevast kolmest väravavahist ei ole ainult Karl-Romet Nõmm A-koondises veel mänginud. Samas on ta päris palju U21 koondises mänginud. Lisaks neile kolmele on loomulikult vaateväljas Marko Meerits, kes ei ole küll vana väravavaht, aga on piisavalt kogemusi nii klubi kui ka koondise tasemel. Jälgime ka Pechterit, Valnerit. Viimased uudised räägivad, et kogenumad mehed nagu Aksalu ja Lepmets tahavad tagasi tulla. Ma arvan, et siin tuleb väga põnev heitlus mitte ainult esikinda koha peale, vaid üldse, kuidas saada A-koondise kolme hulka,» kommenteeris treener konkurentsi.

Poom rääkis ka eesootavast kohtumisest Ferencvárosega. «Ma arvan, et see on hea proovikivi, mitte ainult väravavahtidele, vaid kogu Eesti koondisele. Tegemist on tugeva Euroopa klubiga. Võib-olla mitte tippklubi, aga kindlasti tugev keskmik, kes sel aastal tegi Meistrite liiga alagrupiturniiril väga häid esitusi. Ma arvan, et nende mängustiil sarnaneb meie järgmise vastasega MM-valikturniiril, mis algab märtsis Tšehhimaa vastu. Ma arvan, et see on väga hea mäng kõikidele ja väravavahtidele. Usun, et väravavahid on valmis ja loodame head mängu,» lausus Poom.