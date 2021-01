Tänak ja Järveoja võitsid aasta alguses võimsa auhinna

Tänak-Järveoja said nominatsiooni imelise tagasituleku eest, sest nad suutsid vähem kui kuu aega pärast Monte Carlo õõvastavat väljasõitu tulla Rootsi rallil teiseks. Kuni aasta lõpuni toimunud valimisel said eestlased said enam kui 45% häältest, järgnesid Elfyn Evnas, Craig Breen ja Sebastien Ogier.