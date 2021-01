Laskesuusatamisel domineerivad norralased: poodiumil võiks teiste jaoks olla neljas aste

Läbi pole saanud isegi veel pool laskesuusatamise MK-hooajast, kuid juba on norralased purustanud enda nimele kuulunud rekordid hooaegadest 2019/20 ja 2010/11, mil võideti 12 korda. Viikingite järeltulijad möönavad ka ise, et liigne üleolek tekitab neis endiski natuke hirmu.

«Ma loodan, et me ei muuda laskesuusatamist teiste riikide jaoks igavaks,» ütles käimasoleval hooajal neli etapivõitu saanud Tiril Eckhoff Norra rahvusringhäälingule (NRK). «Poodiumil võiks olla neljas aste, mis kuuluks teistele koondistele, kuid selline sport on ja tõde on karm,» sõnas teistele riikidele kaasa tundev Sturla Holm Lägereid, kel on samuti neli esikohta.