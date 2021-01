Rahvusvaheline suusaliit (FIS) vajab, et mitmest suurriigist oleksid MK-sarjas sportlased, kes heitleksid võitude nimel. Hetkel on sisuliselt see ainult norralaste, rootslaste ja venelaste pärusmaa. FISi jaoks on see väga suur probleem, sest televaatajad ootavad midagi enamat.