Omanikuvahetus on Burnley ümber tekitanud küsimärke. Kes teab, äkki mõtlebki klubi pallur Matej Vydra sügavalt just sellele teemale.

Jalgpalli Inglismaa kõrgliiga ehk Premier League on spordimaailma üks tulusamaid võistlusi. Seda üllatavam on, et aastaid tippseltskonnas püsinud klubi vahetab enamusosanikku summa eest, mis on tavainimesele tohutu, aga Premier League'i raharinglusele mitte.