Kuulujutud said tõeks: F1 hooaeg ei alga ka tänavu Austraaliast, kalender võib peagi lisa saada

FOTO: HOCH ZWEI via www.imago-images.de/imago images/HochZwei

Kui mullu jäi Austraalias sootuks F1-etapp ära, siis tänavu loodetakse see ikkagi korraldada.

Viimastel nädalatel on palju räägitud, et vormel 1 hooaeg ei pruugi Austraaliast käima minna. Nüüd saabus sellele ka ametlik kinnitus, sest koroonaviiruse tõttu on Austraalia GP viidud hoopis novembrisse.