Teist aastat järjest MM-etapist ilma jäänud Suurbritannias kardetakse autoralli tuleviku pärast

Nii saab Belgiast 35. riik, mis MM-rallit korraldanud. Juba mullu sügisel asendusvõistlusena WRC-kalendrisse lisatud, ent lõpuks ikkagi koroonapandeemia tõttu ära jäänud Ieperi rallit (inglise keeles Ypres) on korraldatud 1965. aastast saati ning muutlike olude tõttu on tegemist ühe nõudlikuma võidukihutamisega Euroopas.

«Ieper on olnud väga populaarne Euroopas toimuv ralli juba enam kui pool sajandit. Sealne rajaprofiil on sõitjatele äärmiselt nõudlik ning olen väga rahul, et Belgia sai uuesti võimaluse, mis eelmisel aastal oludesunnil neilt võeti,» sõnas WRC promootor Jona Siebel pärast uudise avalikustamist.