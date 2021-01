Autoralli MM-kalender peaks nädala keskel täienema

«Rootsi ralli korraldajad, Rahvusvaheline autoliit (FIA) ja WRC Promoter mõistavad kõik, et kohalike inimeste tervis on praeguses olukorras esmatähtis ning on sellest tulenevalt valmis tegema kõik, et kaitsta Värmlandi elanikke ja WRC-perekonda,» kulges teadaanne.