M-Sport ei pruugi Monte Carlos starti pääseda, kogu ralli kahtluse all

Mõned päevad tagasi hakkasid levima kuuldused, et M-Sport ei võta järgmisel nädalal toimuvast Monte Carlo rallist osa. Koroonaviiruse pandeemia ja Suurbritannia Euroopa liidust lahkumise tõttu on neil probleeme, et saada Prantsusmaale.

«Ma tahaks teada, kust need inimesed oma informatsiooni saavad. Tõesti tahaks. Me oleme rääkinud avalikult oma Monte Carlo plaanidest. Gus Greensmith ja Teemu Suninen on stardis [Ford] Fiesta WRCga ja Adrien Formaux Fiesta Rally2ga (endine Ford Fiesta R5 - C.K.). Miski ei ole muutunud,» sõnas Millener toona Dirtfishile. Ometi kirjutab sama portaal nüüd, et nad ei pruugi ikkagi starti saada.