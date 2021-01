Kalev/Cramo avalikustas mängijad, kes haigestusid koroonaviirusega

Käimasolev VTB hooaeg kulgeb Kalev/Cramo meeskonnal üle kivide ja kändude. Uue aasta alguses jõuti vaevalt vigastustest paranemise üle rõõmustama hakata, kui meeskonda tabanud koroonalaine pani jälle tegevused pausile ja sundis kaks mängu edasi lükkama. Kuigi tänaseks on tiim isolatsioonist vabanenud, jäävad neljapäevasest mängust eemale COVID-19 viirusest tingitud põhjustel Marcus Keene, Janari Jõesaar, Janis Kaufmanis, Devin Thomas ja Kregor Hermet. Esimesed kolm on praeguseks tervenenud ning haiguse läbi põdenud ning Thomas ja Hermet viibivad veel karantiinis.

Meie seekordne vastane Saraatovi Avtodor on VTB liigas seni kogunud 5 võitu ja 5 kaotust ning turniiritabelis jagatakse sellega kuuendat kohta. Hooaega alustati kahe kaotusega, seejärel võideti viis mängu järjest ning viimased kolm mängu on jälle kaotatud – Unicsile, Zielona Gorale ja viimati kindlalt 71:97 Peterburi Zeniidile.

Avtodori põhitegijate hulka kuuluvad suuresti võõrmängijad, lisaks noor vene talent Nikita Mihhalovski. Lisaks ameeriklastele on meeskonnas ka veidi eksootilisemaid mängijaid, üks liidritest Gian Clavell on Kuubast ning elevust tekitab kindlasti 224 sentimeetri pikkuse Tšaadi päritolu tsentri Christ Koumadje väljakule tulek.

Karjääri jooksul ka seitse mängu NBA-s Dallas Mavericksi särgis mänginud Clavell ongi senistes mängudes olnud meeskonna resultatiivseimaks, kui 193 cm pikkuse tagamängija keskmiseks on jäänud 16 punkti ja 3,5 lauapalli. Mängujuhi kohal veab vägesid 188 cm pikkune USA päritolu Nate Mason, kelle keskmiseks on 15,2 punkti, 2,4 lauapalli ja 5,9 söötu. Korvialustest meestest on silmapaistvaim 204 cm pikkune Horvaatia päritolu äär Željko Šakic, kelle keskmiseks on jäänud 13,3 punkti ja 8 lauapalli. Kahekohalise punktisummani on jõudnud veel meeskonnas teist hooaega jätkav 188 cm pikkune ameeriklasest tagamängija Markel Starks (10,9 punkti) ning 20-aastane ja 201 cm pikkune Venemaa ääremängija Nikita Mihhalovski, kes on kogunud 10 punkti ja 3,5 lauapalli.

Meeskonna peatreeneriks on kanadalane Gordie Herbert, kes on välja vahetanud alles eelmise hooaja teisel poolel meeskonda juhtima toodud Donaldas Kairyse. Kairys aga teatavasti juhendab sellel hooajal Vilniuse Rytase meeskonda.

Kalev/Cramo on VTB liiga tabelis ühe võidu ja kuue kaotusega eelviimasel ehk 12. kohal. Ollakse ka kindlalt kõige vähem mänge pidanud meeskond, konkurendid on pidanud seni 9 kuni 13 kohtumist. Seega on jäänud piisavalt matše oma koha parandamiseks ning loodame, et järgmistel mängudel on võimalik osaleda täiskoosseisus ja paus pole jätnud väga ränka jälge meeste vormile.

Statistikatabelis särab Kalev/Cramo palluritest endiselt mängujuht Marcus Keene, kes on kogunud 22,5 punkti, 2,8 lauapalli ja 6,8 söötu. Tublide statistiliste näitajatega on silma paistnud ka Janari Jõesaar ja Devin Thomas. Eestlasest ääremängija on kogunud 12,5 ja 9 lauapalli ning ameeriklasest keskmängija 11,4 punkti ja 8 lauapalli mängu kohta. Paraku jääb nimetatud kolmik homsest mängust eemale. Osalevatest meestest on südi mängu ja hea statistikaga silma paistnud Maurice Kemp, kes on kogunud 13,5 punkti ja 6 lauapalli mängust. Vigastusest paranenud Lewis on oma ainsas mängus saanud kirja 18 punkti ja 5 resultatiivset söötu. Ka eelolevas kohtumises on võimalik neil liidriroll enda kanda võtta.

Meeskondlikust statistikast rääkides tasub kindlasti tähelepanu pöörata lauavõitlusele. Saraatov on keskmiselt 37,9 lauapalliga liiga paremuselt kolmas meeskond, Kalev/Cramo 29,7 lauapalli on aga hetkel liiga nõrgim tulemus. Kalev/Cramo on olnud aga palju parema visketabavusega lähivisetel, mida on tabatud 55,5-protsendilise täpsusega, kui vastaste tabavus on olnud ainult 45,7%. Samas kaugviskeid on tabanud veidi paremini vastased (40,2% vs 38%). Mõlemad meeskonnad teevad ka üsna vähe isiklikke vigu kuid Avtodor on olnud parem vigade väljameelitaja. Kalev/Cramo on jällegi teinud vähem pallikaotusi (12 vs 13,7 mängu kohta).

Jaanuaris on praeguste plaanide kohaselt Kalev/Cramol tulemas veel kolm VTB liiga mängu. Kodumängudena on plaanis 18. jaanuaril kohtumine Peterbur Zeniidi ning 29. jaanuaril mäng Zielona Goraga. Vahepeal põigatakse ka Valgevenesse, kus 24. jaanuaril kohtutakse Minskis sealse Tsmoki-Minsk meeskonnaga.