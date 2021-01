Evans usub, et WRC-masinad võivad uute rehvidega olla kohati veelgi kiiremad

Nüüd on saanud meeskonnad uusi rehve ka testida ning vähemalt Elfyn Evans usub, et teatud tingimustes võiksid WRC-masinad Pirelli jalavarjudega Monte Carlos isegi kiiremad olla kui mullu Michelini toodanguga.

«Rehvid erinevad sellest, millega me oleme harjunud ja seeläbi saab olema huvitav näha, kuidas nad erinevates situatsioonides töötavad,» sõnas britt portaalile DirtFish. «Ülipehme seguga rehv on jätkuvalt ülipehme ning naeltega talverehv on samamoodi naeltega talverehv, kuid tegelikkuses ei tea me, mis oludes nad on mõeldud töötama.»