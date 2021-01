Podcast ⟩ Karl Robert Saluri: võin ausalt öelda, et emata poleks ma olümpiale jõudnud

«Seda võin ma ausalt öelda, et emata poleks ma olümpiale jõudnud. Tema oli see, kes mind Kose spordikooli viis. Ta sai aru, et see poiss tahab sporti teha. See oli number üks. Kogu see tee, mis me koos oleme läbinud. Ema on nii emotsionaalselt kui ka materiaalselt mind väga palju aidanud,» räägib Saluri, kelle ema Iris on kasvatanud üksinda üles neli last. «Perekond on hoidnud alati tugevalt kokku. Kui vanemal vennal tekkis natukene parem rahaline seis, siis ta hakkas mind toetama. Mäletan, et ta andis mulle 500 eurot, et ma saaksin laagrisse minna. Teadsin, et tal pole nii palju raha, et visata 500 eurot siia ja sinna, aga ta tegi seda, sest teadis, et see on seda väärt.»