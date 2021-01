Põhjanaabrid juba sahistavad: Soome saabki teise MM-etapi

«Uskumatu, aga tõsi! Autoralli MM-sarja etapp toimub veebruaris Soomes» – niimoodi pealkirjastas portaal Urheilu Uutiset oma uudise. Tõsi, nemadki täpsustavad kohe juhtlõigus, et praegu on tegemist kõigest informatsiooniga, mis on jõudnud nendeni usaldusväärsest allikast ning ametlikult seda veel välja hõisatud pole.