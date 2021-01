Kuigi see võib tunduda üllatav, tegi WRC Rally Estonia korraldajatele sellise ettepaneku juba möödunud aasta septembris, kolm-neli päeva enne Rally Estonia toimumist. «Olime isegi üllatunud. Oleks tahtnud öelda, et teeme kõigepealt ühe ralli ära ja siis räägiks edasi, aga promootor oli meie eeltööga juba nii rahul ja uskus, et meil õnnestub ralli ka reaalselt hästi. Õnneks ei vedanud me neid alt,» selgitas üks ralli korraldajatest Tarmo Hõbe.