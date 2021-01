Endine maailma esireket nakatus koroonaviirusega

Šotimaalt pärit Murray andis positiivse koroonaproovi, vahendab uudisteportaal STV. Nende sõnul on 33-aastane tennisist nakatumisest hoolimata hea tervise juures.

Murray on läinud eneseisolatsiooni, kuid loodab endiselt, et jõuab võtta osa Austraalia lahtistest, mis peetakse 8.-21. veebruarini Melbourne'is. Endine maailma esireket on viimastel aastatel vaevelnud puusaprobleemide küüsis ja seetõttu tabelis allapoole langenud.