Viies F1 piloot andis positiivse koroonaproovi

Leclerc seejuures viibib eneseisolatsioonis juba mõned päevad, kuna ta sai teada, et on lähikontaktne inimesega, kes andnud positiivse koroonaproovi. «Soovin teatada, et olen andnud positiivse koroonaproovi. Proovisin järgida kõiki kehtivaid reegleid, kuid kahjuks sain teada, et olin lähikontakne inimesega, kes haigestus koroonaviirusesse. Läksin kohe eneseisolatsiooni ning teatasin juhtunust kiiresti lähedasi, kellega olin sotsialiseerunud,» teatas Leclerc sotsiaalmeedias.