Koroonaviiruse tõttu on olukord Monte Carlo ralli ümber olnud viimastel nädalatel pingeline. Alles selle nädala keskel käisid jutud, et M-Sport ei pruugi riiki sisse saada ja etapp võib ära jääda.

Nüüd tuli Prantsusmaa võimudelt otsus, mida oodati kaua ja see on ralli jaoks positiivne. Nimelt toimub ralli Hautes-Alpes'i regioonis, mille kohalikud juhid andsid eile õhtul teada, et võistlusele on antud toimumisluba, seisab kohaliku omavalitsuse kodulehel.