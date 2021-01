Rapla põhimängujuht tegi muljetavaldava lahkumisetenduse

Rapla korvallimeeskond teatab, et möödunud kuu parimaks Eestis pallivaks mängijaks valitud Mario Ihring ei jätka Rapla ridades. Kuigi koostöö on olnud positiivne siis mängija eraelus on esile kerkinud teemad, mis tuleb hetkel seada tähtsamale kohale kui korvpall. Ihring on otsustanud naaseda kodumaale.