Laupäeva hommikul saabus Los Angelesest esimene lennuk Melbourne ja seal tuvastati kiiresti kaks koroonapositiivset. Kahjuks ei jäänud need ainsateks, sest veidi hiljem laekus teave, et üks haigestunu saabus Austraaliasse ka Abu Dhabist.

Viimase pardal olid enamasti Abu Dhabi tenniseturniirist osavõtnud mängijad, kuid nende rohkuse tõttu kõik sellele lennule ei mahtunud. Siiski on teada, et just täna saabus selle lennuga Austraaliasse Eesti esireket Anett Kontaveit, kes suunati kiiresti ka täielikku karantiini. See tähendab, et eestlanna peab kaks nädalat hotellitoas viibima ja väljas treenida pole võimalik.