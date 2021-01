Eesti rahva lemmik autotootja ähvardas hoki MMi

Oma pahameelt on väljendamas ka jäähoki MMi suursponsor Tšehhi autotootja Škoda, kes pole valmis turniiri enam toetama, kui need peaksid toimuma Valgevenes. «Oleme olnud jäähoki maailmameistrivõistluste uhked partnerid juba viimased 28 aastat, kuid praegu on see koostöö katkemas. Me austame inimõiguseid ja püüame seda oma ettevõttega ka massidesse viia. Kui Valgevene peaks kinnitatama üheks 2021. aasta MMi korraldajateks, siis lõpetame viivitamatult partnerluse Rahvusvahelise Jäähokiföderatsiooniga,» teatas Tšehhi autotootja.