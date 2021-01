FOTO: Jouni Porsanger via www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva/Scanpix

Ralliauto Rovaniemis. FOTO: Jouni Porsanger via www.imago-images.de/imago images/Lehtikuva/Scanpix

Veidi rohkem kui kuu aja pärast toimub Rovaniemis põhjanaabrite esimene talveralli, mis kuulub MM-kalendrisse. Sarnaselt Rally Estonia korraldajatele on ka soomlastel võistluse ettevalmistamiseks ülimalt vähe aega, kuid nõu ja jõuga on abiks ka kohalikud ettevõtjad. Üks neist on eelmisel aastal Pärnu rallimehe Egon Kauri suurtoetajaks tõusnud Markku Rautio.