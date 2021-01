Harva on näha, et reisipiirangute üle vaieldakse nii usinalt kui sel nädalal. Kuid tundub, et pingutused kandsid vilja, sest Ühendkuningriigis resideeruv M-Spordi rallitiim sai loa pääsemaks Prantsusmaale, kus järgmisel nädalal antakse start ralli MM-hooajale.