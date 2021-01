Kalev/Cramo suurim soov: et saaks hakata terve meeskonnaga koos harjutama

Štelmahers nentis, et meeskonna olukord on keeruline, sest terve tiim pole tükk aega saanud koos treenida.

Ta lisas: «See ei mõju hästi. Sa näed, kui tühjad on haigeks jäänud kaaslased. Ainult individuaalset trenni tehes kaob ka enda mänguline vorm. Kui pead hooaega nagu mitmel korral uuesti alustama, on see vaimselt raske. Loodan, et saame tiimi lõpuks taas kokku ja oma mängu üles ehitada.»