Eesti koondise mängujuht siirdus ootamatult Euroopa tippliigasse

Nice'i põhisidemängija sai vigastada ja on hooaja lõpuni palliplatsilt eemal. Keele agent võttis eestlasega ühendust ja Soome klubi ei teinud lahkumiseks takistusi.

«Agent võttis minuga ühendust reedel ja otsus tuli teha kiiresti. Rääkisime klubiga nädala lõpus asjad selgeks ja lähen Nice'i. Usun, et karjääri seisukohalt on see parim lahendus,» ütles Keel Akaa kodulehe vahendusel, kirjutab Volley.ee.