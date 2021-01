Tänak naudib rallinädala rahulikumat elu, kuid ees ootab ekstreemse ajakavaga etapp

«Magama läheme ikkagi alles siis, kui kõik ettevalmistused on tehtud – ralli ajal magamaminekut ei anna eriti ette planeerida. Küll aga saame algaval etapil veelgi varem ärgata, sest reedel ja laupäeval algavad katsed juba hommikul kell 6.10 ja 6.30. Samas on Wales ja Monte-Carlo olnud ajakava mõttes alati ekstreemsed rallid, kus öösel saab hotellis olla viis-kuus tundi,» ütles Tänak Betsafe'i blogis.

Tänaku sõnul on Monte-Carlo etapp üks legendaarsemaid ning need teed on tuttavad paljudele, kuid kindlasti on tuntav eelis Gapist pärit Sebastien Ogier'l. On ju Monte Carlo rallikeskus just Gapis.