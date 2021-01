Valitsus andis piirangutega Tartu Maratonile rohelise tule

Valitsuse hinnangul on Estoloppeti sarja kuuluvad spordi- ja liikumisürituste etapid, mis toimuvad Eesti eri paigus jaanuari lõpust kuni märtsi alguseni, ülekaaluka ühiskondliku või riikliku huviga üritused.

Otsus võimaldab korraldada osalejate piirarvu erisusega 30. jaanuaril Viru, 6. veebruaril Tamsalu-Neeruti, 13. veebruaril Alutaguse ning 21. veebruaril Tartu maratoni. 27. veebruaril on võimalik korraldada Tallinna suusamaraton ning 6. märtsil Haanja maraton.

«Valitsus kutsub rahvast värskesse õhku sportima! Suusamaratonid on selleks hea võimalus. Kehtivate piirangute juures ei saa Estoloppeti suusamaratonide sari toimuda [piiranguteta] vaatamata väga headele lumeoludele, sest nende võistluste puhul on osalejaid sadades ning pikkade distantside puhul ei ole võimalik tagada, et grupid omavahel ei seguneks.