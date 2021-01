WRC-sarja juhil on selge visioon, kuidas ralli tulevikku kindlustada

«Rallipiloodid ei pruugi olla maailma parimad sõitjad, ent nad on kindlasti kõige mitmekülgsemad. Nad suudavad autot kontrollida kõigis tingimustes ja pinnastel. See on imeline. Lisaks võisteldakse publikule väga lähedal ning kõik saavad saavad rallipargis masinatega toimetamist oma silmaga näha,» ütles Thul Autosportile. «See on väga paeluv. Kogu sõitmist puudutav, alustades kiirendustest, lõpetades pidurdustega, pakub imelise elamuse.»