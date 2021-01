Eesti Autospordi Liit taaselustas noorteralli Eesti meistrivõistlused

Noorte meistrivõistlused toimuvad Eesti Autospordi Liidu (EAL) rahvaralli karikavõistluste raames, mille esimene etapp on kavas 23. jaanuaril Raplamaal. Osalemise muudab odavaks asjaolu, et startimiseks sobib tavaline tänavasõiduauto, kuid on loodud ka võimalus eriettevalmistusega võistlusautoga sõitmiseks.