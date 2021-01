Flora lõi käed järjekordse kogenud koondislasega

Flora spordidirektori Norbert Hurda sõnul on Sergei Zenjovi puhul tegemist mängijaga, kes on võimeline olema ise resultatiivne ja looma meeskonnakaaslastele värava löömise võimalusi. «Meil on väga hea meel selle üle, et Sergei Zenjov on meiega liitunud. Sergei toob meie ründeliini juurde kiirust, mis on kriitilise tähtsusega, eriti rahvusvahelistes mängudes,» sõnas Hurt Flora kodulehel avaldatud uudises.