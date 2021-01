Ekspert: Jose Mourinho on justkui diktaator, kes kasutab oma võimu ära

Alli suutis 2016/2017 hooajal tõusta Inglismaa kõrgliiga kõige paremate mängijate sekka. Ta lõi tol hooajal 18 väravat, millele lisas 11 väravasöötu ning hiljem tunnistati ka parimaks U21 mängumeheks kogu kõrgliigas. Edu jätkus ka 2018. aasta MMil, kuid pärast seda on ta sisuliselt pildilt kadunud. Ta ei kuulu kohati isegi Tottenhami koosseisu liigakohtumistes.

2019. aastal võttis klubis juhtimise üle legendaarne Jose Mourinho, kes pole Alli tegutsemisega sugugi rahul. Ta väidab, et keskväljamootor on liiga laisk ning ei tööta treeningutel piisavalt. «Küsisin ühel päeval temalt, kas ta on ikka Dele või on tegu Dele vennaga. Ta vastas, et ikka tema. Soovisin, et ta seda ka väljakutel näitaks,» selgitas Mourinho.