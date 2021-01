Siim-Sander Vene läheb lõikusele, et jalg uueks hooajaks terveks saaks

«Hüppeliiges on tunda andnud ehk juba kümme aastat, suures plaanis kogu karjääri jooksul,» ütles Vene Postimehele. «Seni lootsin, et ehk õnnestub edaspidigi kirurgilise sekkumiseta hakkama saada. Korra on hüppeliigest puhastatud, pärast Venemaal mängitud hooaega (Vene kuulus hooajal 2016/17 Nižni Novgorodi rivistusse – toim). Ent nüüd leiti, et tuleb teha põhjalikum lõikus.»