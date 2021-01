Ogier: see on küll mu viimane hooaeg, ent mitte tingimata viimane Monte...

Mullu, esimest korda Toyota roolis istudes, lõpetas Ogier kodustel Monte teedel Thierry Neuville'i järel teisena. Praeguseks on prantslane Yaris WRC-ga tunduvalt rohkem sinapeale saanud ning teab täpsemalt, milleks see masin on võimeline. Kuid see ei pruugi uute rehvide tõttu mitte midagi maksta.

«Teoorias on mul mullusega võrreldes ju eelis, aga kuna rehvid mõjutavad suuresti ka auto seadistust, siis tegelikkuses vajab see kõik uuesti kohanemist. Meie jaoks on jätkuvalt aspekte, mida me uute rehvide puhul ei tea ning oluline on kiirelt kohaneda. Sellisel rallil on rehvid väga määrava kaaluga,» sõnas Ogier hooaja avaetapi eel ajakirjanikele.