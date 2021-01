Jah, jututeemasid on mitmeid, kuid neist põnevaim on kahtlemata tiitlisoosiku küsimus. Keegi ei kahtle, et üldarvestuses sekkuvad kõrgesse mängu kolm musketäri Ogier, Thierry Neuville ja Ott Tänak, kuid kas triole võiks lisanduda mullu ühe libeda paremkurvi tõttu tiitli kaotanud Elfyn Evans? Või on 2020. aastad nõnda hullumeelsed, et tegelikult suudab kaarte segada ka nooruke Kalle Rovanperä, nagu mõtlevad mõned rallisõbrad? Aga neil on ees ka roosamatest roosamad prillid.