Teatavasti ei andnud ülikooliliigat korraldav NCAA Kriisale kohe mänguluba. Kuu aega tagasi ta selle sai, kuid klausliga, et võib võistlema hakata alles 6. veebruarist. Ajalehe Arizona Daily Star teatel valis NCAA selle kuupäeva seetõttu, et otsustas: Kriisa tohib esimesel ülikooliaastal osaleda 30 protsendis mängudest. Miks just nii, pole selgitatud.

13. jaanuaril peetud treeningul murdis Kriisa ninaluu. Eile teatas Arizona peatreener Sean Miller meediale, et eestlasest tagamehel on diagnoositud ja ajupõrutus. See tähendab, et tema esimene mäng võib lükkuda veelgi hilisemaks.