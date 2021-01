Østberg: Ott Tänak on lõbus ja vapper kutt

Østberg on Tänaku suur fänn ja tunneb eestlast juba pikka aega. «Ta on tõeline isiksus. Inimesena on ta hoopis teistsugune, kui võib mõnikord kaamera ees tunduda. Ta räägib rohkem. Tegelikult talle isegi meeldib rääkida. Seda pole telerist võib-olla näha, aga ta on lõbus kutt,» lausus Østberg.

Möödunud hooajal WRC 2 klassis maailmameistriks tulnud Østberg kiitis ka Tänaku vaimset poolt. «Ta on vaimselt tugev. Tal on oma arvamus ja ta on enesekindel. Ta oskab selle enesekindluse autosse kaasa võtta. See annab talle kiirust. Ta on üks neist, kes suudab kiiresti sõita, sest on niivõrd julge. Ta on tõesti vapper. Ta teab täpselt, millal kiirust lisada,» lisas Østberg.