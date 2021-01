Koroonaviirus võib Eesti klubidele avada üleminekuturul uusi võimalusi

Aja jooksul on õpitud koroonaviirusega elama ja tippspordiga on suudetud ka muu elu kinni panemisel jätkata. Samas on reisimisel erinevad piirangud, mille tõttu võib see kauem aega võtta. Kuigi võiks arvata, et välismängijate klubisse toomine on tänavu keerulisem, siis tegelikult võis salakaval viirus avada Eesti klubidele uusi uksi.