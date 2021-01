Enesekindlalt tegutsenud tartlased jätsid leedukate vastu võidupunktid koju

Tartu Bigbank on Amberiga samuti korra kohtunud, kui oktoobris saadi Leedu klubi vastu 3:2 võit. Tartu meeskonna peatreener Alar Rikberg ütles, et Leedu klubi kohta on raske midagi ennustada, sest nad tulevad Eestisse väga pika mängupausi pealt. Viimati käisid leedukad väljakul oktoobris.

«Nad mängisid hooaja alguses kiirelt viis mängu ära ja mitmel Eesti klubil oli nendega Leedus palju pusimist, nii meil, Saaremaal kui ka TalTechil. Nüüd on neil koroona tõttu palju pause olnud ja pea terve meeskond on viiruse nüüdseks ka läbi põdenud.

Kõike seda arvesse võttes on raske öelda, millises seisus nad täpselt on, aga kindlasti on pikk paus oma jälje jätnud. Olen üsna enesekindel ja selge eesmärk on kolm punkti sellest mängust võtta. Meil on jätkuvalt omajagu muresid vigastustega ja pole selge, millise koosseisuga me mängime,» kommenteeris Rikberg.