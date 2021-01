Jalgpall kui rokkbänd

SK: Kui Jani jätkuks sõnalisest osast rääkida, siis mind on alati köitnud klišeed. Näiteks «pall on ümmargune». Kui kuulen, et keegi seda ütleb, siis see jääb mind kummitama, olgugi et see on nii tavaline asi. Tahaksin selliseid klišeesid – nagu veel näiteks «tugevam võidab» – lahti muukida, sest need on nii tähtsusetud, aga samas ka põnevad. Kui rääkida muusikaseostest, siis ise mõtlesin selle peale, et ega ma tihti ei viitsigi jalgpalli vaadata – pigem on huvitav see, mis seal taga on. Jalgpalli vaatamine käib natuke hooti – mõnel aastal on see väga põnev, siis tuleb aga mõni aasta, kui see polegi väga huvitav. Mõtlesin enda jaoks sellise võrdluse: kui meil on tavaline punkbänd, kus on vokalist-kitarrist, bassimängija ja trummar, siis tavaliselt saab kõige rohkem tähelepanu see vokalist-kitarrist, kes on bändi nägu. Jalgpallis on võibolla see spordi osa selline nägu, aga selle taga võivad fännid olla trummarid ja kogu kultuuriniidistik olla bassimängija. Nagu mõni kuulab muusikat sellepärast, et trummarit kuulata, siis võib ka jalgpalli vaadata või lugeda seepärast, et sealt midagi muud leida. Viimasel ajal on need teised asjad just põnevamad ja tõmbavad rohkem uurima ja lugema.

JS: Võtan kahe näite varal kinni sõnalisest tasandist. Kõigepealt tuleb meelde Péter Esterházy raamat «Teekond karistusala sügavusse», kus ta kirjeldab publikut tribüünidel. Kui keegi karjub roppusi, sõimab näiteks kellegi ema, siis see on tegelikult lugupidamisavaldus. See on omamoodi register, mida tuleb mõista. Teiselt poolt, kui vaatame, mis toimub meediaväljaannetes – kui 15 aastat tagasi oleks tähelepanu pööratud Liverpooli ja Manchester Unitedi mängule, siis nüüd on esiplaanil hoopis teised kategooriad, näiteks see, mida üks või teine mängija Twitteris säutsus. Toimunud on justkui nihe mängust eemale.

JK: Kas see element ei ole alati oluline olnud? Meenub teine huvitav juhtum, taas MMi finaalist, aga aastast 1990, kui Saksamaa ja Hollandi mängus sülitas Frank Rijkaard kaks korda Rudi Völlerile pähe. Rijkaardi Wikipedia küljel on selline alajaotus nagu rahvusvaheline karjäär. Seal on kaks lõiku, üks on üldine lõik, teine on aga sama pikk lõik, mille vahepealkiri on «Spitting incident» ehk sülgamise vahejuhtum. Just sellised žestid või performatiivsed aktid, mis ei ole otseselt seotud mängu strateegiaga, aga mõjutavad mängu kulgu, on juba minu meelest pikemat aega olulised olnud.