Äsja Hispaania superkarika võitnud Bilbao Athleticus mängivad juba 109 aastat ainult Baskimaa jalgpallurid

Mis siin tänapäeva rahvusvaheliseks muutunud klubispordimaailmas ikka nii erilist on, saab spordihuviline küsida. Hispaania liigas on kõik klubid rikkad ja kõik oskavad ju mängida. Jah, aga arvestame nüüd asjaolu, et üks klubi mängib ainult ja teine peaaegu ainult baskidega… Ehk piltlikult öeldes on natuke enam kui kahe Eesti peale saadud kokku kaks absoluutset tipptiimi.

Asjaolu, et Athletic ajab läbi ainult oma jõududega, on natuke laiemalt teada. Šokeeriv on aga fakt, et sisuliselt viimane välismängija lahkus tiimist… 1911. aasta lõpus. Jah, trükiveakurat ei kollita, see juhtus natuke enam kui 109 aastat tagasi. Tõsi, üksikuid välisjõude on tiimist läbi käinud, aga miks neid omadeks loetakse, sellest pärastpoole.