Monte Carlo rallil võltsiti koroonaproove

Monte Carlo ralli kohtunikud avaldasid eile õhtul otsuse, millest selgub, et üks võistlusega seotud toitlustaja on võltsinud oma kahe töötaja koroonaproovide aega. Tegu oli Motorsport Location Cateringiga, mis pakub toitlustusteenust M-Spordile, Saintelocile, DG Sportile ja WRC Promoterile.

Otsusest selgub, et firma direktorina tegelev Pawel Blum on saanud WRC-rallidelt pooleaastase kohapeal viibimise keelu. Nimelt hakkas võistluse Covid-19 delegaat kahtlustama, et midagi on valesti.